Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику президента державної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю. Він підозрюється у сприянні в заволодінні майном Національної гвардії.

“Так, суд частково задовольнив клопотання детектива та прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення 6 млн гривень застави”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що САП та Національне антикорупційне бюро наполягали на утриманні під вартою з заставою в розмірі 77 млн ​​гривень. Рішення суду буде оскаржено.

Нагадаємо, колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю інкримінується організація укладення ряду договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, і командувачем Нацгвардії України по обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість в житловому кварталі, який  розташований  на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.

2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.

  • Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.
  • В грудні Вищий антикорупційний суд подовжив термін дії зобов’язань для екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.