Заступника експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який підозрюється в заволодінні майном Національної гвардії, взяли під варту.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику президента державної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю. Він підозрюється у сприянні в заволодінні майном Національної гвардії.

“Так, суд частково задовольнив клопотання детектива та прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення 6 млн гривень застави”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що САП та Національне антикорупційне бюро наполягали на утриманні під вартою з заставою в розмірі 77 млн ​​гривень. Рішення суду буде оскаржено.

Нагадаємо, колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю інкримінується організація укладення ряду договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, і командувачем Нацгвардії України по обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість в житловому кварталі, який розташований на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.