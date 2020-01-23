Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику президента державної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю. Він підозрюється у сприянні в заволодінні майном Національної гвардії.
“Так, суд частково задовольнив клопотання детектива та прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 лютого 2020 року з альтернативою внесення 6 млн гривень застави”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що САП та Національне антикорупційне бюро наполягали на утриманні під вартою з заставою в розмірі 77 млн гривень. Рішення суду буде оскаржено.
Нагадаємо, колишньому нардепу (група “Воля народу”) та експрезиденту Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю інкримінується організація укладення ряду договорів між підконтрольними йому особами — керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, і командувачем Нацгвардії України по обміну нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість в житловому кварталі, який розташований на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі згідно з експертними висновками завдано збитків на суму 81,6 млн гривень.
2 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили йому про підозру. Вищий антикорупційний суд заарештував його та призначив заставу в розмірі 5,5 млн грн. 8 жовтня його випустили з СІЗО після внесення зазначеної суми.
- Пізніше САП подала апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України ухвалила рішення про арешт Микитася з альтернативою внесення 80 млн гривень застави. 25 жовтня за Микитася внесли заставу.
- В грудні Вищий антикорупційний суд подовжив термін дії зобов’язань для екснардепа Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії.