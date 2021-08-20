Про це повідомила пресслужба підприємства.

“В. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в етері телеканалу “ДОМ” неодноразово відверто маніпулював інформацією про броньовані десантно-штурмові катери класу “Кентавр”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, він заявив, що “…Спочатку держзамовлення повинно було виконувати держпідприємство, але в підсумку контракт був укладений з приватним ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”…”.

Проте представники заводу стверджують, що єдине держпідприємство, яке могло бути залучене до проєкту – “Дослідно-конструкторський центр кораблебудування” (м. Миколаїв) не має потужностей для будівництва катерів, та не могло виконувати держзамовлення.

Водночас Сухачов зауважив, що “… проєкт ініціативно власним коштом розробило державне конструкторське бюро, яке розташовано у Миколаєві…”, не повідомив що так само свій проєкт ініціативно власним коштом розробило ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському”.

Також він заявив, що “… Під час проведення державних випробувань в одного з кораблів сталося загоряння двигуна…”, але представники заводу наголошують, що ніколи ніякого загоряння не було, а державні випробування взагалі ще не призначено.

Крім того, в.о. директора ДБР заявив, що “вони не витримують ніякої критики, не відповідають їхні технічні потужності, технічні показники тим вимогам, які заклало Міністерство оборони… ті технології, які використовувало підприємство, не дозволили у встановлені терміни виконати державний контракт, і як наслідок, в армію не поставлені кораблі, яких вона потребує” – було замовчано вплив на затримку фактів відмови постачальників поставляти спеціалізоване обладнання, та не призначення МО державних випробувань понад два з половиною років.

“Подібні маніпуляції — продовження сценарію політичного тиску та переслідування з боку ДБР на замовлення Офісу Президента проти одного з ключових оборонних підприємств України. Вже кілька років ДБР тероризує завод, перешкоджає діяльності, проводить протиправні обшуки та блокує виробництво суден для Збройних Сил України.

Зараз терор силовиків переріс у реальні політичні репресії проти керівника заводу, якого влада фактично взяла в заручники через абсурдну заставу в пів мільярда гривень”, – наголосили у пресслужбі.

Там також додали, що колектив оборонного підприємства, замість прямих обов’язків із будівництва суден для української армії, змушений захищати своє право на роботу та честь підприємства у вуличних протестах.

“Цинізму цій ситуації додає той факт, що влада однією рукою нищить останній завод, де можуть виготовляти військові катери та кораблі, а іншою рукою робить селфі на фоні катерів та кораблів виготовлених “Кузнею на Рибальському”. Так було у 2019, коли Зеленський піарився на тлі тих самих катерів класу “Кентавр”. Так залишається і 2021, коли наше підприємство просять надати військові кораблі для участі у параді до Дня Незалежності.

Колектив заводу “Кузня на Рибальському” вимагає перепросити та спростувати Олексія Сухачова та залишає за собою право подати до суду проти в.о. директора Державного бюро розслідування за публічні маніпуляції, які завдають репутаційної шкоди українському оборонному підприємству”, – резюмували представники заводу.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.