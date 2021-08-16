У параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України братимуть участь броньовані катери, які були виготовлені заводом "Кузня на Рибальському". Підприємство звинувачувало владу в незаконних діях, які несуть загрозу зупинки заводу. Проти керівництва заводу йде судовий процес.

Про це повідомляють #Букви.

Інформаційне агентство Міністерства оборони України “Армія.Інформ” днями повідомило, що на річці Дніпро відбулися спільні тренування сил сектору безпеки та оборони держави, що візьмуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці проголошення Незалежності України.

У тренуваннях взяли участь малі броньовані артилерійські катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України та катери Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією видання”Мілітарний“, йдеться про два катери Safe Boat 27 і катер проєкту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ, десантний катер “Сватове”, два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

Від ВМС України, пише видання, залучені також катери проєкту 58155 (“Гюрза-М”) — “Бердянськ” та “Нікополь”. “Бердянськ” був спущений на воду у 2015 році, і прийнятий до складу ВМСУ у 2016 році. “Нікополь” був спущений на воду у 2017 році, і прийнятий до складу ВМСУ у 2018 році. Обидва катери збудовані заводом “Кузня на Рибальському”.

У квітні завод “Кузня на Рибальському” заявив про те, що системні незаконні дії влади можуть спровокувати зупинку роботи підприємства, позбавити робочих місць тисяч працівників й підірвати обороноздатність країни.

Йшлося, зокрема, про обшуки працівниками Держбюро розслідувань, доцільність яких підприємство ставило під сумнів.

“Є підстави вважати, що руйнуючи вітчизняне виробниче підприємство влада або її окремі представники діють в інтересах окремих держав”, – зазначали у “Кузні”.

Народний депутат від “Європейської солідарності”, генерал-лейтенант Збройних сил України Михайло Забродський зазначав, що вітчизняні підприємства ОПК терплять тиск з боку влади та силових структур, що негативно впливає на їх роботу.

“А такими діями влада, по-перше, порушує процес виробництва і подальшого вдосконалення, по-друге, вона ставить в дуже неприємну і навіть складну ситуацію колектив самого заводу. Це пов’язано з вилученням документів і неможливістю відстоювати свої права потім в суді”, – казав він, пригадуючи обшуки на заводі “Кузня на Рибальському”.

На підприємстві також акцентували, що влада вкладає гроші в катери іноземного виробництва, які не призначені для участі в бойових діях, але коштують в рази більше, ніж броньовані катери “Кузні на Рибальському”. Таку позицію розцінювали як свідомий удар по обороноздатності України, вимагали припинити переслідування підприємства.

В липні керівнику заводу Валерію Шандрі було обрано запобіжний захід. Такі дії, на переконання нардепа з фракції “Європейської Солідарності” Ростислава Павленка, теж підривають обороноздатність держави.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.