Про це повідомляється на його офіційному сайті.
Трансляція триватиме з 6:30 до 7:30 (за київським часом) на сторінці організаторів EdCamp Ukraine в Facebook.
Діалог відбудеться на такі теми: “Освіта для світу”, “Мир у світі людей” і “Пандемія і її вплив на людство”.
Крім того, питання українців протягом 10 днів збирали на сайті події. Організатори відберуть найцікавіші і зададуть Далай-ламі.
У бесіді візьмуть участь ексміністр освіти Лілія Гриневич, фронтмен групи “Антитіла” і друг фонду ООН в області народонаселення Тарас Тополя, телеведуча Наталя Мосейчук. Модератором зустрічі буде голова Ради ГО EdCamp Ukraine, співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.
Також дискусії відбудуться:
– 27 жовтня о 18:00 ( “Мир у світі людей” за участю Тараса Тополі);
-30 жовтня о 18:00 ( “Освіта для світу” за участю Лілії Гриневич);
-30 жовтня о 18:00 ( “Пандемія і її вплив на людство” за участю Наталії Мосейчук).
- Раніше повідомлялося, що духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама до свого 85-річчя випустив дебютний альбом під назвою “Inner World” (Внутрішній світ).