У вівторок, 20 жовтня, духовний лідер Тибету, Лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама XIV вперше поспілкується з українцями в прямому ефірі.

Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Трансляція триватиме з 6:30 до 7:30 (за київським часом) на сторінці організаторів EdCamp Ukraine в Facebook.

Діалог відбудеться на такі теми: “Освіта для світу”, “Мир у світі людей” і “Пандемія і її вплив на людство”.

Крім того, питання українців протягом 10 днів збирали на сайті події. Організатори відберуть найцікавіші і зададуть Далай-ламі.

У бесіді візьмуть участь ексміністр освіти Лілія Гриневич, фронтмен групи “Антитіла” і друг фонду ООН в області народонаселення Тарас Тополя, телеведуча Наталя Мосейчук. Модератором зустрічі буде голова Ради ГО EdCamp Ukraine, співавтор концепції Нової української школи Олександр Елькін.

Також дискусії відбудуться:

– 27 жовтня о 18:00 ( “Мир у світі людей” за участю Тараса Тополі);

-30 жовтня о 18:00 ( “Освіта для світу” за участю Лілії Гриневич);

-30 жовтня о 18:00 ( “Пандемія і її вплив на людство” за участю Наталії Мосейчук).