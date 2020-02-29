Про це повідомила пресслужба ООС.
“Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.
“Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, – додали в ООС.
- На всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил розпочали вимірювати температуру у тих, хто виїжджає з окупованої території Донецької та Луганської областей.