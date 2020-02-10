Погода в Україні 11 лютого погіршиться, в більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

У Карпатах значний сніг і пориви вітру 20-25 м / с, а також заметіль.

“Такі погодні явища небезпечні тим, що в цей період кожне дерево, рекламний щит або стовп становлять загрозу”, – йдеться в повідомленні.

Тому, під час оголошення штормового попередження, ДСНС наполегливо радить дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

“Слідкуйте за пересуванням своїх дітей, пояснюйте їм, що не можна перебувати біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм (металевих МАФів) в разі сильних поривів вітру”, – відзначили в ДСНС.