Контррозвідники Служби безпеки України викрили у Черкаській області агента російської військової розвідки (ГУ ГШ ЗС РФ), який збирав дані про військові стратегічні об’єкти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисника затримали “на гарячому” під час отримання секретної інформації про один із складів артилерійських боєприпасів регіону.

Оперативники СБУ встановили, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти.

Зазначається, що, щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних Сил України.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.