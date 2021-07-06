Збірна України з пляжного футболу не братиме участь у чемпіонату світу з пляжного футболу у Москві.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціація пляжного футболу України Владислав Ващук.

Українська збірна вперше за вісім років потрапила до Чемпіонату Світу, але не братиме участь в змаганнях.

“Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення про те, що Росія не може забезпечити безпеку для нашої збірної на своїй території і поїздка збірної на Чемпіонат Світу неможлива”, — сказав Ващук.

За словами віцепрезидента АПФУ, недоречність участі в фінальній частині змагань в Росії розуміли ще на етапах відбору.

“У нас зараз сильна збірна, як ніколи. Перед тим, як хлопці їхали в Португалію, я особисто говорив про те, що потрібно їхати і вигравати. Вигравати незважаючи ні на що. Хоча всі чудово розуміли, що місце проведення Чемпіонату Світу максимально несприятливе для нашої збірної”, — додав він.

Чемпіонат проходитиме 19-29 червня. Замість України, яка посіла друге місце на відбірковому турнірі, участь братиме Швейцарія, яка посіла п’яте місце.

Нагадаємо, міжнародний турнір з пляжного футболу проводиться раз на два роки під егідою FIFA і є найпрестижнішим турніром для чоловічих національних збірних з цього виду спорту.