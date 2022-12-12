Про це повідомив офіційний сайт змагань.

До китайських спортсменок українки здолали збірні Монголії та Японії. “Синьо-жовта” команда впевнено виграла у перших за підсумками десяти сутичок (7:3). З другими боротьба виявилася конкурентнішою (5:5).

Переможницю між Україною та Японією обрали за додатковими показниками. В українських борчинь виявилося більше набраних очок.

They came, they saw, the conquered Ukraine wins the WW World Cup title 🏅 🇺🇦 #WrestleCoralville #uww pic.twitter.com/et4TlCfdJm — United World Wrestling (@wrestling) December 12, 2022

У фіналі українська команда здолала збірну Китаю (6:4). Вирішальні поєдинки виграли Лівач, Грушина, Ткач-Остапчук, Коляденко, Сова-Ріжко та Осняч-Шустова. Остання здолала Хуан Ван у ваговій категорії до 76 кг.

Цей командний успіх став найкращим результатом в історії України. Попереднім рекордом було “срібло” турніру 2005 року.