Дії російських окупантів у Чорнобильській зоні нанесли екологічну шкоду, що оцінюється у 2,5 млрд гривень, повідомив український міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

Слова міністра захисту довкілля передає міжнародне видання Reuters.

Стрілець зазначив, що з першого дня війни міністерство фіксує всі екологічні злочини загарбників. На початку збройної агресії РФ проти України увага всього світу була прикута до Чорнобильської зони, де росіяни намагалися скоїти акт ядерного тероризму.

Зокрема, було нанесено шкоду Чорнобильському заповіднику, що є вкрай важливим та цінним. Попередні збитки складають понад 2,5 мільярди гривень, заявив міністр.

Також окупанти вивели з ладу частину постів, що вимірюють контроль радіаційного стану. Вони знищили новітню лабораторію, яка не має аналогів у Європі та частину комп’ютерної техніки.

Відступаючи, російські війська замінували територію. Наразі експерти ДСНС працюють над розмінуванням.

За словами Стрільця, війна в Україні є першим конфліктом у світі з такою масштабною шкодою довкіллю.

«Ракети росіян влучають у нафтобази, підприємства з небезпечними речовинами. На сьогодні ми маємо 245 випадків екоциду на території України та в акваторії морів. 34 випадки зареєстровано на Київщині — це найвищий показник», — зауважив міністр.

Одначе робота з документування злочинів РФ ще триває. Допомогу в цьому напрямі Польща. Зокрема, Мінекології Польщі пообіцяло надати сучасну мобільну лабораторію, що допомагатиме фіксувати та показувати в режимі реального часу шкоду довкіллю. Також Польща передала 12 автомобілів на потреби ЗСУ та наших лісгосп працівників.