У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) допускають, що здоровим молодим людям можливо доведеться чекати вакцину проти коронавірусу COVID-19 до 2022 року.

Про це сказала головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

Вона пояснила, що в першу чергу вакцину проти COVID-19 нададуть медикам і громадянам з груп ризику.

За її словами, незважаючи на численні тестування різних вакцин, говорити про масову вакцинацію від COVID-19 поки ще рано.

“Я думаю, що здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати щеплення”, – сказала Свамінатан.

Представниця ВООЗ зазначила, що до 2021 року, в кращому випадку, вдасться отримати хоча б одну ефективну вакцину “в обмеженій кількості”. Щоб перервати поширення вірусу – необхідно вакцинувати хоча б 70% населення.