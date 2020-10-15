Про це сказала головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.
Вона пояснила, що в першу чергу вакцину проти COVID-19 нададуть медикам і громадянам з груп ризику.
За її словами, незважаючи на численні тестування різних вакцин, говорити про масову вакцинацію від COVID-19 поки ще рано.
“Я думаю, що здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати щеплення”, – сказала Свамінатан.
Представниця ВООЗ зазначила, що до 2021 року, в кращому випадку, вдасться отримати хоча б одну ефективну вакцину “в обмеженій кількості”. Щоб перервати поширення вірусу – необхідно вакцинувати хоча б 70% населення.
- Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна. Фаучі зазначив, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.