Народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, що він означатиме для українців.
Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада голосами фракції “Слуги народу” та груп “Довіра” та “За майбутнє” підтримала ініційований Кабінетом Міністрів законопроєкт №5600.
Ряд нардепів, зокрема від “Європейської Солідарності” та “Голосу”, критикували законопроєкт і закликали його не підтримувати.
Южаніна напередодні зазначала, що цей законопроєкт є “нищівним для всієї країни” і акцентувала, що він “надає безмежні корупційні права податковій”.
Депутатка зауважила, що уряд створює хибне уявлення про наслідки прийняття документа.
“Цей законопроект, з прийняттям якого, як анонсували в уряді, податки сплачуватимуть навіть “хитро зроблені” платники, негативно вплине на всі сфери податкових відносин у державі, надавши при цьому нереформованій податковій службі нечуване розширення прав”, — написала вона.
Які наслідки матиме ухвалення законопроєкту №5600?
За словами Южаніної, прийняття такого закону призведе до:
- збільшення кількості позапланових перевірок податковими органами;
- списання податковою для мікро- і малого бізнесу без рішення суду коштів з банківських рахунків платників для погашення податкового боргу;
- здорожчання до 40% вартості житла (розширюється база оподаткування операцій з постачання всього ринку житла, крім житла, що будується бюджетним коштом; вводиться оподаткування за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів);
- збільшення темпів інфляції, зменшення купівельної спроможності населення;
- збільшення безробіття через втрату інвестиційної привабливості ряду галузей;
- збільшення вартості послуг мобільного зв’язку;
- переведення відшкодування ПДВ в ручний режим;
- подальший розквіт контрабанди та тіньового ринку підакцизних товарів.