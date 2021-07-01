Народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, що він означатиме для українців.

Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада голосами фракції “Слуги народу” та груп “Довіра” та “За майбутнє” підтримала ініційований Кабінетом Міністрів законопроєкт №5600.

Ряд нардепів, зокрема від “Європейської Солідарності” та “Голосу”, критикували законопроєкт і закликали його не підтримувати.

Южаніна напередодні зазначала, що цей законопроєкт є “нищівним для всієї країни” і акцентувала, що він “надає безмежні корупційні права податковій”.

Депутатка зауважила, що уряд створює хибне уявлення про наслідки прийняття документа.

“Цей законопроект, з прийняттям якого, як анонсували в уряді, податки сплачуватимуть навіть “хитро зроблені” платники, негативно вплине на всі сфери податкових відносин у державі, надавши при цьому нереформованій податковій службі нечуване розширення прав”, — написала вона.

Які наслідки матиме ухвалення законопроєкту №5600?

За словами Южаніної, прийняття такого закону призведе до:

  • збільшення кількості позапланових перевірок податковими органами;
  • списання податковою для мікро- і малого бізнесу без рішення суду коштів з банківських рахунків платників для погашення податкового боргу;
  • здорожчання до 40% вартості житла (розширюється база оподаткування операцій з постачання всього ринку житла, крім житла, що будується бюджетним коштом; вводиться оподаткування за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом року третього та наступних об’єктів);
  • збільшення темпів інфляції, зменшення купівельної спроможності населення;
  • збільшення безробіття через втрату інвестиційної привабливості ряду галузей;
  • збільшення вартості послуг мобільного зв’язку;
  • переведення відшкодування ПДВ в ручний режим;
  • подальший розквіт контрабанди та тіньового ринку підакцизних товарів.