Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян.

Народна депутатка з фракції “ЄС”, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, що він означатиме для українців.

Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада голосами фракції “Слуги народу” та груп “Довіра” та “За майбутнє” підтримала ініційований Кабінетом Міністрів законопроєкт №5600.

Ряд нардепів, зокрема від “Європейської Солідарності” та “Голосу”, критикували законопроєкт і закликали його не підтримувати.

Южаніна напередодні зазначала, що цей законопроєкт є “нищівним для всієї країни” і акцентувала, що він “надає безмежні корупційні права податковій”.

Депутатка зауважила, що уряд створює хибне уявлення про наслідки прийняття документа.

“Цей законопроект, з прийняттям якого, як анонсували в уряді, податки сплачуватимуть навіть “хитро зроблені” платники, негативно вплине на всі сфери податкових відносин у державі, надавши при цьому нереформованій податковій службі нечуване розширення прав”, — написала вона.

Які наслідки матиме ухвалення законопроєкту №5600?

За словами Южаніної, прийняття такого закону призведе до: