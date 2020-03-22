Перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами розповіли, як уберегти дітей від коронавірусу.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці Офісу Президента України.

“Наші діти на карантині. Зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама – це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки. 30 секунд, ретельно, з милом”, – сказала Зеленська.

Ведуча новин Олена Фроляк розповіла, як правильно прикриватися, коли чхаєш.

Телеведуча Маша Єфросиніна закликала не забувати про режим: “Зарядка, правильне харчування, домашні завдання, ігри, здоровий сон”.

Модель і ведуча Катерина Осадча підкреслила, що “карантин – це не канікули”.

“Просто зробіть вдома найкращу школу в світі”, – порадила вона.

Відомі мами зазначили, що дітям необхідно пояснювати, що їм боятися нічого, але здоров’я найголовніше, тому слід дотримуватися правил поведінки.

Лікар-педіатр Наталія Кундіна звернулася до батьків і закликала їх не займатися самолікуванням.

Перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами поділилася порадами про те, як вберегти дітей від коронавірусу. «Зараз не час бути байдужим і ризикувати найціннішим», – перша леді Олена Зеленська разом з іншими відомими мамами поділилася порадами про те, як вберегти дітей від коронавірусу й зробити їхнє перебування вдома більш цікавим. Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 22 березня 2020 р.