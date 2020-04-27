Про це йшла мова у відеозверненні Глави держави.

“На цьому тижні уряд і НБУ повинні представити дві важливі програми. Перша – це іпотека для населення за ставкою близько 10%. Друга – кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам”, – повідомив Зеленський.

Крім того, він привітав рішення Національного банку про зниження облікової ставки до 8%.

“Це дає банкам можливість знизити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення. Тепер м’яч на їхньому боці, всі ми з нетерпінням чекаємо такого рішення”, – зазначив він.