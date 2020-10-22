Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

Зеленський також вважає доцільним посилення відповідальності за недотримання карантинних заходів.

За словами президента, рішення про посилення відповідальності за порушення карантину є виваженим та правильним.

“Наші люди розслабилися, але не носити маску – це не правильно. Людина повинна знати: якщо вона не носить маску, відразу можна штрафувати, а не адмінпротокол і в суді це все розбивається”, – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що зміни до законодавства навряд чи внесуть до місцевих виборів.

“Рішення приймають депутати. Ніхто перед виборами нічого не робитиме, вони бояться”, – додав президент.

Він додав, що регулярно проводить наради, зокрема з представниками місцевої влади, щодо небезпеки нової хвилі епідемії. І вже розпочаті кримінальні провадження проти міських голів через недотримання карантину.