Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга відвідає Україну з державним візитом 20-23 липня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті президента України.

“Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені”, – йдеться в повідомленні.

Також пресслужба президента відзначає, що глави держав відвідають Донбас, щоб ознайомитися з соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також зі станом безпеки і реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.