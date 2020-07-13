Президент України Володимир Зеленський привітав Анджея Дуду з перемогою на виборах президента Польщі.

Про це український президент написав у своєму Twitter.

“Щиро вітаю пана Президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!” – написав Зеленський.