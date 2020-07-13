Про це український президент написав у своєму Twitter.
“Щиро вітаю пана Президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!” – написав Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що президентські вибори в Польщі виграв діючий президент Анджей Дуда.
- Відповідно до соцопитування служби Pollster для програми “Wiadomości” польського телеканалу TVP1, більшість поляків віддала перемогу на виборах нинішньому президенту Анджею Дуді.