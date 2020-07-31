Відповідний указ №303/2020 опублікований на сайті глави держави.
Так, Зеленський доручив Кабміну “опрацювати питання” надання державного статусу таким релігійним святам: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.
Уряд повинен опрацювати це питання спільно з Всеукраїнською радою церков, Українським інститутом національної пам’яті та релігійними організаціями.
Метою указу є “забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.
- Нагадаємо, про намір зробити в Україні державними найбільші мусульманські свята Зеленський заявляв ще 18 травня на зустрічі з кримськими татарами.