Президент Володимир Зеленський запропонував надати статус державних основним релігійним святам мусульман, іудеїв, католиків та вірян інших конфесій.

Відповідний указ №303/2020 опублікований на сайті глави держави.

Так, Зеленський доручив Кабміну “опрацювати питання” надання державного статусу таким релігійним святам: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Уряд повинен опрацювати це питання спільно з Всеукраїнською радою церков, Українським інститутом національної пам’яті та релігійними організаціями.

Метою указу є “забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного”.