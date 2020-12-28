У Міністерстві юстиції перерахували рідкісні імена, якими українці називали дітей в 2020-му.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Серед новонароджених хлопчиків найрідкіснішими іменами в цьому році стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц і Парижан.

Самі незвичайні імена, якими називали дівчаток – Місяць, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель і Нева.

Також найчастіше хлопчиків називали Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило і Дмитро, а дівчаток – Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія і Вікторія.