Президент Володимир Зеленський направив до Парламенту новий вдосконалений законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Про це повідомив агентству “Інтерфакс-Україна” народний депутат України, член комісії з питань правової реформи при президенті і представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

“Децентралізація – це стратегічно важливий напрямок розвитку України. Реформа, яку місцеве самоврядування чекало роками. Кілька тижнів проходили змістовні і гарячі дискусії щодо законопроєкту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. Перш за все, важливо було почути позицію місцевих громад, заради здатності і майбутнього розвитку яких, власне, і робиться реформа”, – зазначив Веніславський.

Він уточнив, що за підсумками цих обговорень і був направлений до Верховної Ради вдосконалений проєкт закону.

“У результаті, президент направив до Парламенту новий вдосконалений проєкт із урахуванням найбільш важливих пропозицій з боку місцевого самоврядування та громадськості. Децентралізація – невідворотна, ми зробимо цю реформу справжньою, громади – спроможними, народовладдя – дієвим”, – запевнив Веніславський.

Як відомо, 13 грудня Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Документом запропоновано ввести новий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. При цьому громада визначається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування та юридична особа.

На конституційному рівні закріплюється право громади на здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших форм, визначених законом.

Планується створення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування: окружної, обласної ради, їх виконкомів.

Для адміністративного нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується ввести інститут префектів.