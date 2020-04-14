Відповідний указ №136/2020 опубліковано на сайті Глави держави.

Новим послом України в Албанії став Володимир Шкуров.

“Призначити Шкурова Володимира Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Албанія”, — йдеться в документі.

Володимир Шкуров народився 1958 року в Києві. Закінчив Київський університет ім. Шевченка, кандидат філологічних наук. З 1996 по 2000 — перший секретар, радник посольства України в Греції; З 2000 по 2001 — головний консультант Головного управління зовнішньої політики Адміністрації президента України; З 2001 по 2003 — радник посольства України в Греції; З 2003 по 2005 — Генеральний консул України в місті Салоніки, Греція; З 2006 по 2009 — заступник директора-начальник відділу національних меншин і віросповідань МЗС України; З 2009 по 2010 — радник-посланник представництва України при Палестинській Автономії при ПУ в Державі Ізраїль. З 2010 — по 2016 роки – надзвичайний і повноважний посол України в Грецькій Республіці.