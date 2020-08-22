Зеленський назвав дату зустрічі радників глав держав «нормандської четвірки»

Про це він сказав в інтерв’ю “Україні 24”.

“Домовилися на кінець серпня, 28 число. Потім, я вважаю, повинна ще бути зустріч міністрів закордонних справ “четвірки” і потім зустріч лідерів”, – сказав Зеленський.

Він також оцінив роботу нового очільника української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука і його першого заступника Вітольда Фокіна.

“Це професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою, що дуже важливо. Леонід Макарович — один з найкращих дипломатів української сучасності. Я це знаю. Я не просто впевнений, я це бачив. Він дуже енергійна людина. Я зараз бачу, як він підіймає “Мінськ” і ми про деякі речі вже домовилися. Так, йому допомагають і пан Фокін, і пан Рєзніков, і багато робить Андрій Єрмак, і Руслан Демченко… Така потужна команда, там багато людей. Кравчук — це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії, кращого у нас немає, я так вважаю”, – сказав Глава держави.