Повне інтерв’ю на сайті The Globe and Mail.
Зеленський заявив, що міжнародне співтовариство має продовжувати тиснути на Москву, щоб вона повернула землі, відібрані в України в 2014 році, і подякував прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за те, що він відкинув прагнення президента США Дональда Трампа знову прийняти Росію в “сімку” .
Але хоча Україна є одним з найближчих союзників Канади, Зеленський не відповів на питання, чи підтримав він невдалу заявку Оттави на місце в Раді Безпеки ООН.
“1 червня Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися до G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку”, – сказав Зеленський в інтерв’ю.
Видання зазначає, хоча Зеленський неодноразово хвалив Канаду і Трюдо за підтримку України, український президент двічі відмовлявся відповідати на запитання, чи підтримала Україна прагнення Канади зайняти місце в Раді безпеки ООН. Заявку відхилили минулого тижня. Канаду обійшли Норвегія та Ірландія.
“Україна завжди підтримувала і буде підтримувати Канаду. Що стосується голосування і виборчих процесів в Організацію Об’єднаних Націй, я не можу сказати, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла, щоб її обрали і вона стала членом Ради Безпеки ООН. Ну, на цей раз цього не відбулося, але те, що важливо для Канади, важливо і для України, тому що успіх Канади – це успіх України об”, – сказав Володимир Зеленський.
На питання видання про чутки про те, що Україна вже пообіцяла свої голоси Норвегії та Ірландії ще до того, як Канада в 2016 році почала свою кампанію році за місце в Раді Безпеки, Зеленський знову ухилився від відповіді.
“Мені відома ця інформація, але не можу розкрити її, тому що це конфіденційна інформація”, сказал Зеленський.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN, що Україна і українці відчувають і дуже цінують потужну двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, а будь-які спроби її похитнути грають на користь Кремля.