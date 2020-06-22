Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail не відповів на питання, чи підтримала Україна Канаду на виборах до Ради безпеки ООН.

Повне інтерв’ю на сайті The Globe and Mail.

Зеленський заявив, що міжнародне співтовариство має продовжувати тиснути на Москву, щоб вона повернула землі, відібрані в України в 2014 році, і подякував прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за те, що він відкинув прагнення президента США Дональда Трампа знову прийняти Росію в “сімку” .

Але хоча Україна є одним з найближчих союзників Канади, Зеленський не відповів на питання, чи підтримав він невдалу заявку Оттави на місце в Раді Безпеки ООН.

“1 червня Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися до G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку”, – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Видання зазначає, хоча Зеленський неодноразово хвалив Канаду і Трюдо за підтримку України, український президент двічі відмовлявся відповідати на запитання, чи підтримала Україна прагнення Канади зайняти місце в Раді безпеки ООН. Заявку відхилили минулого тижня. Канаду обійшли Норвегія та Ірландія.

“Україна завжди підтримувала і буде підтримувати Канаду. Що стосується голосування і виборчих процесів в Організацію Об’єднаних Націй, я не можу сказати, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла, щоб її обрали і вона стала членом Ради Безпеки ООН. Ну, на цей раз цього не відбулося, але те, що важливо для Канади, важливо і для України, тому що успіх Канади – це успіх України об”, – сказав Володимир Зеленський.

На питання видання про чутки про те, що Україна вже пообіцяла свої голоси Норвегії та Ірландії ще до того, як Канада в 2016 році почала свою кампанію році за місце в Раді Безпеки, Зеленський знову ухилився від відповіді.

“Мені відома ця інформація, але не можу розкрити її, тому що це конфіденційна інформація”, сказал Зеленський.