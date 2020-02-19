Президент України Володимир Зеленський не реалізував більшість своїх ідей, які були озвучені під час виборчої кампанії, а деякі з них – втілені в прямо протилежний спосіб.

Про це повідомила пресслужба Комітету виборців України.

Так, експерти КВУ проаналізували публічні заяви Зеленського річної давними, зокрема, інтерв’ю виданню “Українська Правда”, що було записано в січні 2019 року, в ході якого тоді ще кандидат в президенти озвучив низку важливих позицій щодо його бачення закінчення російсько-української війни, особливостей зовнішньої політики та основних підходів до кадрової політики.

“Рік потому можна стверджувати, що значна частина озвучених ідей В. Зеленського так і не були реалізовані, а деякі з них – втілені в прямо протилежний спосіб”, – наголосили в комітеті.

У КВУ також опублікували фактчекінг вищевказаних заяв.

Зазначається, що Зеленський заявляв, що до роботи у владі “обов’язково будуть залучати професіоналів”, а не знайомих.

Проте після обрання президентом низка його знайомих та друзів отримали державні посади. Зокрема, співвласник “Студії Квартал-95” Іван Баканов став головою СБУ, сценарист “Студії Квартал-95” Юрій Костюк – заступником голови Офісу президента, Сергій Сивохо був призначеним радником секретаря РНБО та низка інших.

Глава держави також заявляв: “Я хочу, щоб перестали стріляти. Ось ці “домовленості”, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися”.

За даними КВУ одним з пріоритетів роботи Зеленського справді стали активні спроби домогтися припинення обстрілів та розведення військ. Однак їх практична реалізація виявилася значно важчою, аніж було заявлено. Так, навіть попри розведення військ, бойові дії де-факто продовжуються і кількість жертв постійно зростає. Зокрема, й поблизу тих ділянок, де безпосередньо було розведено війська (в районі Золотого).

Ще однією ініціативою Зеленського було переформатування Мінських домовленостей.

“У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Я б хотів додати ще кілька країн, може трохи переформатувати. Може долучити ще країни – західні”, – заявляв він.

Наразі Зеленському не вдалося просунутися в цьому питанні і склад учасників Мінського процесу залишається таким самим, що і раніше. При цьому це питання більше фактично не підіймається командою президента в публічному просторі.

Глава держави також збирався “корегувати та розвивати” Мінські домовленності.

Однак реалізація цієї заяви перебуває в процесі виконання. Зокрема, після зустрічі в Нормандському форматі президент заявив, що ініціюватиме внесення змін до Мінських угод. Канцлер Німеччини Ангела Меркель також додала, що Мінські угоди не є “скам’янілим документом”. Однак поки що внесення змін до тексту угод не відбулося.

Крім того, Зеленський заявляв, що “ніхто не піде на повну амністію” бойовиків.

Але у грудні 2019 року він заявив, що про амністію бойовиків можна буде говорити лише тоді, коли на тимчасово окупованій території буде безпека. При цьому, як і раніше, президент наголошує, що амністія не повинна стосуватися всіх осіб. Зокрема, вона має стосуватися лише “людей, в яких немає крові на руках”. Тому в цьому питанні Зеленський є послідовним.