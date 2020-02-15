Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
“Мене часто запитують про імпічмент… У моєму минулому житті, в моїй попередній професії, коли я був продюсером, сценаристом або актором, я мріяв отримати “Оскар”. Я хотів бути дуже популярним у США. А тепер я дуже популярний у США . Але я цього не хотів, такої популярності я не хотів. Єдине що скажу: якщо це допоможе Україні, то я готовий до ще однієї телефонної розмови з паном Трампом”, – зазначив Зеленський.
При цьому глава держави висловив думку, що ситуація з імпічментом не зіпсувала відносин між Україною та США.
“У нас зараз хороші відносини з США. Я хочу подякувати всім: президенту, сенаторам, конгресменам, навіть звичайним американцям – за те, що вони нас підтримують, особливо зараз, коли йде війна. Я дякую і аплодую кожній американській родині. Ми це відчуваємо. Я хочу подякувати всім: не тільки США, але і Європі. Однак прошу: допомагайте більше”, – заявив Зеленський.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Опубліковано Офіс Президента України Субота, 15 лютого 2020 р.
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