Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

“Мене часто запитують про імпічмент… У моєму минулому житті, в моїй попередній професії, коли я був продюсером, сценаристом або актором, я мріяв отримати “Оскар”. Я хотів бути дуже популярним у США. А тепер я дуже популярний у США . Але я цього не хотів, такої популярності я не хотів. Єдине що скажу: якщо це допоможе Україні, то я готовий до ще однієї телефонної розмови з паном Трампом”, – зазначив Зеленський.

При цьому глава держави висловив думку, що ситуація з імпічментом не зіпсувала відносин між Україною та США.

“У нас зараз хороші відносини з США. Я хочу подякувати всім: президенту, сенаторам, конгресменам, навіть звичайним американцям – за те, що вони нас підтримують, особливо зараз, коли йде війна. Я дякую і аплодую кожній американській родині. Ми це відчуваємо. Я хочу подякувати всім: не тільки США, але і Європі. Однак прошу: допомагайте більше”, – заявив Зеленський.