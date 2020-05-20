Міністр МВС Арсен Аваков залишається при владі тому, що він повинен довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Зеленський сказав під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.

“Він (Арсен Аваков – ред.) – потужний міністр, його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета, він її повинен довести до кінця”, – сказав Зеленський.