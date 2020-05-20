Про це Зеленський сказав під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.
“Він (Арсен Аваков – ред.) – потужний міністр, його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета, він її повинен довести до кінця”, – сказав Зеленський.
- Нагадаємо, розведення на лінії фронту, на додаткових трьох ділянках, було домовлено під час останньої зустрічі в нормандської форматі, не проводилося.
- Сьогодні, 20 травня, в Маріїнському парку відбудеться прес-конференція Президента Володимира Зеленського. Але зараз в Києві дощ, а локацію на відкритому повітрі не обладнали навісами.