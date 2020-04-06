Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом відкликати підписи української сторони з протоколу про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО.

Відповідь опублікований на сайті Глави держави.

Як повідомлялося раніше, Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Документ підписали другий президент України Леонід Кучма і глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Громадяни виступили з вимогою негайно відкликати підписи української сторони. Петиція з цією вимогою зібрала понад 28 тисяч підписів за 25 необхідних для того, щоб звернення було розглянуто президентом.

Зеленський у своїй відповіді акцентував увагу на тому, що відкликання підписів неможливий.

“За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ – Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України “Про міжнародні договори України”, відтак уповноваження Президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством”, — підкреслив він.

За словами Зеленського, підписання протоколу є частиною поточної роботи з виконання Мінських домовленостей. Йдеться про пункти 9, 11 та 12 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей, якими передбачається “проведення консультацій та узгодження в рамках ТКГ ряду питань (відновлення України контролю за держкордоном, місцеві вибори, конституційна реформа) з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей” .

“В Протоколі ТКГ від 11 березня 2020 року було зафіксовано намір щодо створення механізму практичної організації таких консультацій. Як передбачається, Консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення згаданих вище питань за участю громадян України — як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях”, — додав президент.