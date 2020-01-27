Під час робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад до центру пам’яті Голокосту "Яд Вашем" про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання Праведника народів світу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Сьогодні ми відзначатимемо 75-ту річницю визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Бути тут у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту для мене дуже важливо. Трагедія Голокосту назавжди залишила рани на серці українців. Ми ніколи не забудемо, що серед шести мільйонів жертв Шоа (Катастрофи європейського єврейства. – Ред.) кожен четвертий був з України. Ми ніколи не забудемо жахливі злочини, що сталися у Бабиному Яру, коли нацисти стратили понад 150 тисяч невинних”, – сказав Володимир Зеленський у заяві після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою в місті Освенцимі.

Президент України згадав командира танка Т-34 Ігоря Побірченка, який разом з екіпажем першим розбив браму концтабору Аушвіц, і солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли до табору під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіро та які разом з бійцями 322-ї дивізії Першого українського фронту визволяли табір.

Фото: president.gov.ua

Зеленський підкреслив, що ніколи не будуть забуті і майже 9 мільйонів українців – військових і цивільних, які загинули у Другу світову в боротьбі з гітлерівським режимом.

Глава держави також зауважив, що почесного звання Праведника народів світу офіційно удостоєно понад 2,5 тис. українців, хоча тих, хто рятував євреїв, ризикуючи власним життям, було значно більше.

“Це люди великого серця і такої ж великої відваги. Не можу не згадати і про родину Шептицьких, яка не тільки врятувала понад 160 євреїв, але й відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їхнє переслідування. Нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман попросив центр пам’яті Голокосту “Яд Вашем” присвоїти митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу. Я долучаюся до цього прохання задля відновлення історичної справедливості”, – наголосив президент України.