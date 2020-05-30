Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє фізичним особам підприємцям (ФОП) не платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за місяці, коли вони не мали прибутку.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Підписано закон “Про внесення змін до Закону України” Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” про внесення змін до закону про збір та облік ЄСВ.

Зміни стосуються нарахування й сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До списку тих, кого звільнено від сплати ЄСВ, додали осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю. Зазначено, що вони зможуть бути платниками ЄСВ виключно за умови добровільної участі.

Також від сплати ЄСВ звільнили осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність, але, якщо вони зареєстровані як ФОП.

Ще від сплати податку звільнили осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Варто зазначити, що також ФОПам скасували зобов’язання платити мінімальний розмір ЄСВ за місяці, коли вони не отримали прибутку. Такими можуть бути місяці загальнонаціонального карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.