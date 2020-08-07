Про це він сказав сьогодні, спілкуючись з журналістами Мар’їнці.

“Що стосується цієї людини, я не знаю, що таке стара людина. Я думаю, що він віком приблизно, як я, йому за 40, навіть, немає 50 років. Кожен спеціаліст, голова офісу і кожен керівник, хто очоліює ту чи іншу ланку влади, може підбирати (собі кадри, – ред.). Ми всі жили за часів Януковича, але деякі люди бігли, які були за часів Януковича побігли разом з паном Януковичем. Багато людей залишились нормальні, які не зрадили Україну. Мені здається, що не справедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось зі старої влади. Для мене всі, хто очолював при пані Порошенко, теж уже стара влада. І там були досвідчені, і в ті роки були досвідчені. Головне, щоб людина була чесною. Мені здається, щоб змінити Україну, мені здається, моральна сторона найголовніше. Те, чого не вистачає багатьом чиновникам, те, чого не вистачає депутатам. Утриматись від спокуси – найголовніша риса”, – заявив Зеленський.