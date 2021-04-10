Президент України Володимир Зеленський опублікував фото нібито з Авдіївської промзони, але в мережі його викрили в брехні.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на цьому тижні Зеленський перебував з дводенною робочою поїздкою на Донбасі.

В Офісі президента заявили, що він провів ніч в місцях дислокації українські військовослужбовців, а також відвідав позиції на передньому краї оборони, на яких в ході загострення ситуації загинули і отримали поранення українські захисники.

Сам Зеленський опублікував в своєму Instagram-акаунті фото, яке коротко підписав: “Авдіївка. Промка. Бруси. Доброго ранку!”.

Але користувачі мережі вказали, що фото зроблено на тлі Авдіївського коксохімічного заводу, який знаходиться приблизно в 6-7 кілометрах від промзони.