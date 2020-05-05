Президент Володимир Зеленський попросив главу Європейського банку реконструкції та розвитку розглянути шляхи підтримки українського уряду для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу та надання гарантій по таких кредитах.

Про це йшлося під час телефонної розмови глави держави з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, повідомляє пресслужба українського президента.

Відзначається, що сторони обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу.

Зеленський, зокрема, поінформував про заходи, які вживаються Україною для запобігання поширенню COVID-19, а також зосередився на програмах соціальної допомоги та підтримки бізнесу.

“У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу, а також надання гарантій по таких кредитах”, – сказав Зеленський.

За даними ОП, співрозмовники окремо зупинилися на обговоренні інфраструктурного проекту, який допоміг би створити чимало робочих місць.

Президент нагадав, що в минулому році Україна стала другою найбільшою країною операцій ЄБРР за обсягами фінансування та посіла перше місце за кількістю проектів – 51, обсяг річних зобов’язань сягнув понад 1 млрд євро. Крім того, за його словами, в 2019 році Україна мала рекордну вибірку коштів в обсязі 950 млн євро.

Також глава держави привітав перший пакет заходів ЄБРР з врегулювання кризових ситуацій на 1 млрд євро, затверджений у березні цього року – “Пакет солідарності” і висловив надію на твердження “Пакет солідарності 2.0” зі збільшенням до 4 млрд євро і розширення критичної інфраструктури в рамках Програми підтримки життєдіяльності інфраструктури.

У той же час він висловив надію на твердження ЄБРР в липні кредиту “Укравтодору” в розмірі 450 млн євро на новий проект, який передбачає подальшу реконструкцію дороги М05 Київ – Одеса аж до Одеси, будівництво північній об’їзної дороги Львова. Планується, що разом з додатковими 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку це дозволить швидко почати цих два важливих логістичних проекту.

Він також подякував ЄБРР за готовність підтримати розвиток муніципальних проектів в Україні та підписання меморандуму між ЄБРР і урядом України на Маріупольському інвестиційному форумі в жовтні 2019 року.

“Знаю, що на його реалізацію вже розпочато переговори про залучення фінансування пілотних проектів на загальну суму близько 160 млн євро в Херсонській, Полтавській і Дніпропетровській областях, і ми сподіваємося, що зможемо їх успішно фіналізувати протягом декількох місяців. Сподіваюся, що з часом більше інфраструктурних проектів буде розгорнуто в різних регіонах країни”, – зауважив президент.

При цьому він додав, що через кризу, пов’язану з COVID-19, українські державні компанії мають потребу в додатковій ліквідності, і висловив надію на підтримку ЄБРР.

Разом з тим, як зазначили в ОП, Чакрабарті вітав процес реформування в Україні, який триває не дивлячись на епідемію COVID-19, зазначивши ефективний закон про концесії і голосування за закон про відкриття ринку землі.

У свою чергу Зеленський запевнив, що Україна продовжить реформування.