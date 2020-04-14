Президент України Володимир Зеленський порадив українцям на карантині "духовно збагачуватися" та читати книги.

Про це йшлося в сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

Під час свого звернення до нації Зеленський дав “традиційну пораду про те, чим зайнятися на карантині”. На цей раз президент порадив читати книги.

Так Зеленський порекомендував українцям скористатися онлайн-ресурсами Національної бібліотеки ім. Володимира Вернадського, Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого, також Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки в Києві, де можна знайти електронні версії книг “будь-яких жанрів на будь-який смак”.

“Збагачуємося духовно, залишаємося вдома та будемо здорові, дорогі українці”, — сказав Зеленський