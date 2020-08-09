Президент України Володимир Зеленський привітав будівельників з професійним святом і нагадав про програму "Велике будівництво".

Про це він написав у Telegram.

“Сьогодні радий привітати з професійним святом будівельників. Ваша робота завжди викликає повагу та захоплення, адже її сенс – у створенні та розвитку нової якісної інфраструктури нашої країни”, – написав Зеленський.

Також президент нагадав про програму “Велике будівництво”, яка стартувала в цьому році.

“Цього року ми розпочали масштабну Національну програму «Велике будівництво». Це не лише тисячі кілометрів доріг, а й нові школи, дитсадки, відділення екстреної медичної допомоги, медичні амбулаторії та сучасні спортивні комплекси. Проект триватиме й у наступні роки, ми почнемо реконструкцію та відновлення пам’яток архітектури, продовжимо будувати дороги та інші інфраструктурні об’єкти”, – додав Зеленський.

День будівельника в Україні відзначається щороку у другу неділю серпня.