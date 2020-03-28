Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави.

“Призначити Наєва Сергія Івановича Командувачем об’єднаних сил Збройних Сил України”, – йдеться в указі №127/2020.

Як відомо, Наєв вже очолював операцію Об’єднаних сил. Вперше він був призначений командувачем ОС в березні 2018 року після переформатування антитерористичної операції.

У травні 2019 року командувачем операції Об’єднаних сил став Олександр Сирський.

Також згідно з указом №126/2020, Сергій Корнійчук став начальником Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, Зеленський указом №124/2020 звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ та указом №125/2020 призначив його головнокомандувачем ЗСУ.