Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Гарника суддею Окружного адмінсуду Києва. Раніше Гарник з'являвся у "Фабриці зірок" та ухвалював сумнівні рішення щодо акцій протесту.

Про це повідомляють #Букви.

22 вересня Глава держави підписав указ про безстрокове призначення суддею Окружного адмінсуду Києва Кирила Гарника.

Гарник працює суддею вже щонайменше 9 років. У 2011 році президент Віктор Янукович призначив його на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду строком на п’ять років, однак уже у 2013 році перевів до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Його повноваження були припинені у 2016 році, однак він продовжував обіймати цю посаду.

Восени 2018 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Вищій раді правосуддя знову призначити його на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва.

Влітку 2019 року ВРП надіслала подання президенту Зеленському щодо призначення Гарника до ОАСК.

До того, як Зеленський ухвалив це рішення, минув понад рік.

Що відомо про Кирила Гарника?

Кирилу Гарнику 37 років. Він одружений, має двох доньок.

На його сторінках у соцмережах зазначено, що він одесит.

Гарник захоплюється співом. У 2004 році 21-річний майбутній суддя навіть брав участь у російському телепроєкті “Фабрика зірок”.

Записи його виступів можна знайти в Мережі.

Мати Кирила — Людмила Гарник — вже 12 років працює у Київському апеляційному господарському суді. Судівській діяльності Людмили Гарник присвячено кілька журналістських розслідувань.

Відомо, що Людмила Гарник була однією з перших суддів, які проходили первинне кваліфікаційне оцінювання. Вона не змогла підтвердити здатність здійснювати правосуддя, її було відсторонено та скеровано на перепідготовку до Національної школи суддів.

Як пише проєкт “Схеми“, кваліфікаційна комісія мала питання як до рівня фахових знань судді, так і до її статків. На її рахунках у 2012-2014 роках з’являлися мільйони, походження яких вона не змогла пояснити.

Також члени комісії запитували її про сина-суддю, зокрема, про те, хто допоміг йому придбати авто у 2013 році. Відповідно до електронної декларації, Кирило придбав у 2013 році авто Audi A5 вартістю близько 60 тисяч доларів.

Людмила запевняла, що син заробив на автівку самотужки ще студентом.

Декларації Гарника

Проєкт “Чесно” звертав увагу на непрозорість статків і самого Кирила Гарника. У декларації за 2015 рік вказано, що дружині судді належить на праві власності автомобіль Audi Q5 з 2013 року та 25% квартири площею 67,1 кв.м з 2000 року. Однак у деклараціях за 2013 та 2014 років відсутні відомості про наявність частки квартири у дружини, а в декларації за 2013 рік також відсутні дані про наявність у дружини й зазначеного автомобіля.

Крім того, Гарник став фігурантом розслідування проєкту “Prosud” від “Автомайдану”. Розслідувачі помітили, що у своїй декларації за 2013 рік Кирило Юрійович вказав 171,5 тисяч гривень сукупного доходу, з яких майже 123 тисяч гривень – його заробітна плата. Річний дохід його дружини не зазначено в декларації.

Водночас суддя Кирило Гарник станом на 2013 на своїх банківських рахунках мав майже 900 тисяч гривень. У 2014 сума коштів на рахунках Кирила Гарника вже зросла до майже 1 млн гривень.

У 2017 році суддя придбав ще одне авто — Audi Q7 2016 року випуску за 1,3 млн гривень.

Востаннє електронну декларацію Гарник подавав у травні 2020 року.

У декларації зазначено, що Гарник спільно з матір’ю та дружиною володіє кількома квартирами в Києві — 105, 187 та 106 кв.м. Також у власності Кирила є земельна ділянка в Києві площею 1000 кв.м.

Зазначено й вище згадані автівки Audi Q7 та Audi А5.

Щодо готівки, Кирило зберігає 42 тисячі доларів. Ще 4 тисячі євро та 5 тисяч гривень в банках. Його дружина на банківських рахунках має лише близько 12 тисяч гривень.

Сумнівні рішення судді Гарника

За свою суддівську кар’єру Гарник встиг відзначитися сумнівними рішеннями про заборону акцій протесту.

Зокрема, у 2013 році він заборонив проводити мирні зібрання, заходи, використовувати гучномовці з 26 липня по 28 липня 2013 року у м. Києві біля Києво-Печерської Лаври, Володимирської гірки та на центральних вулицях і площах.

У такий спосіб було обмежено право громадян України висловити протест проти приїзду до України на святкування 1025-річчя хрещення Русі глави Російської православної церкви Кирила та президента Росії Володимира Путіна.