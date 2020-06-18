Відповідний указ №233/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Призначити Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації”, – йдеться в документі.

Попереднім указом №232/2020 Зеленський увільнив Володіна від тимчасового виконання обов’язків голови КОДА.

Як повідомляється на сайті Київської ОДА, Володін Василь Геннадійович народився 15 квітня 1979 року в с. Корсунка Черкаської області. У 2001 році здобув вищу освіту, закінчивши Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Міжнародні відносини”, кваліфікація “Спеціаліст з міжнародних відносин. Перекладач”.

Василь Володін має звання “Заслужений юрист України”. Двічі нагороджений державними відзнаками – Подякою Прем’єр-міністра України та Почесною грамотою КМУ.

Трудову діяльність розпочав у 2002 році на посаді менеджера з питань зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства “Укрфермерпостач”, м. Київ.

У 2003-2004 роках обіймав посади заступника директора ТОВ “Торговий дім “Дівіко” та ТОВ “Група компаній “УКРАГРО” (за сумісництвом), м. Київ.

У березні 2004 року розпочав роботу на державній службі із посади головного спеціаліста відділу з питань оподаткування управління з питань оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансового законодавства Міністерства юстиції України, де пропрацював до 2006 року на різних посадах.

З 2006 по 2010 рік працював у Державному агентстві України з інвестицій та інновацій. Займаючи посади від заступника начальника Юридичного управління – начальника відділу фінансового законодавства та розвитку ринків капіталу до директора Юридичного департаменту Державного агентства.

У 2010 році Василь Володін став заступником генерального директора Державного підприємства “Державна інвестиційна компанія”. У 2011 – заступником Голови Спостережної Ради Публічного акціонерного товариства “Український банк реконструкції та розвитку”. З 2012 по 2019 роки обіймав посаду директора Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

До 20 грудня 2019 року – виконуючим обов’язки генерального директора Державного підприємства “Електронмаш”.

З 20.12.2019 – заступник голови Київської облдержадміністрації.

З 10.03.2020 – виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації.