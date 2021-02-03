Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 10:02

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Зеленський про блокування каналів Медведчука: Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду

Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, запевнив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.

Середа, 3 лютого 2021, 11:26

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

“Санкції — це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність — це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності”, — наголосив Зеленський.

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Телеканали Медведчука заблоковані, але чи на довго?

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
Теги: Володимир Зеленський, 112 Україна, Віктор Медведчук, ЗІК, пропаганда, РНБО, санкції, NewsOne

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