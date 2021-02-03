Зеленський про блокування каналів Медведчука: Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.

“Санкції — це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність — це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.