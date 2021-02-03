Зеленський про блокування каналів Медведчука: Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду

Про це він написав в своєму Twitter-акаунті.
“Санкції — це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність — це боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності”, — наголосив Зеленський.
Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021
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Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.