Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю виданню Politico Europe. Повна версія інтерв’ю опублікована на сайті президента.
“Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через COVID-19. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що зараз разом із дружиною, першою леді України Оленою Зеленською шукає “нове місце”.
“Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко”, – повідомив Зеленський.
- У липні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу “Конча-Заспа”. Перед цим її відремонтували за 310 тис. грн з держбюджету.
- Згодом з’явилася інформація, що на функціонування державної дачі в Конча-Заспі, куди в липні переїхав президент Володимир Зеленський, щорічно витрачається близько 3,5 млн гривень з державного бюджету.