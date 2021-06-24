Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня про продовження санкцій проти деяких російських бізнесменів і чиновників.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Застосовані щодо них обмеження передбачають лише блокування активів (тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися їх майном), запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона в’їзду на територію України.

Зокрема, продовжуються санкції проти голови правління “Газпрому” Олексія Міллера, бізнесмена Олега Дерипаски, голови правління ВТБ Банку Андрія Костіна, а також Ігоря, Аркадія і Романа Ротенбергів.

Проти Міллера, Дерипаски, Костіна та Ігоря Ротенберга застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону на в’їзд на територію України.

Проти Аркадія і Романа Ротенбергів застосовується запобігання виведенню капіталів за межі України та заборона на в’їзд на територію України.

Санкції також введені проти генерального директора “Газпром-медіа Холдинг” Олександра Жарова та командувача Росгвардії Віктора Золотова.

Дія санкцій продовжується на три роки.

Указ починає діяти від дня його оприлюднення.

Нагадаємо, вперше санкції були введені у вересні 2015 року указом президента України Петро Порошенко.