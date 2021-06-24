Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти компаній Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Рішенням вводяться обмеження від блокування активів до заборони на експорт.

До списку юридичних осіб, проти яких упроваджуються санкції РНБО, входять російські ЗМІ, зокрема ВАТ “Перший канал. Всесвітня мережа”, телеканали “РТР-Планета”, інформаційний канал “Росія-24”, які перебувають у структурі Федерального державного унітарного підприємства “Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія”, ВАТ “Телекомпанія НТВ”, вертолітні компанії, конструкторські бюро та порт в окупованому Криму.

Зокрема, в ньому значаться генеральний директор російського “Першого каналу” Костянтин Ернст, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, а також інші російські журналісти та політичні діячі, котрі відкрито підтримують окупацію Кримського півострова й ОРДЛО.

Як зазначається, обмеження також наклали на низку російських організацій, зокрема на “Всевелике військо донське” та рух “Русский выбор”.

Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.

Нагадаємо, вперше санкції були введені у вересні 2015 року указом президента України Петро Порошенко.