Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реінтеграції окупованих територій і зміцнення української армії до стандартів НАТО.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зокрема, йшлося про те, що держава вже розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей процес включатиме створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках, поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму, реінтеграцію дітей і молоді, напрацювання механізмів вирішення житлових проблем, забезпечення інформаційного суверенітету, доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Також ішлося про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.

Крім того, Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану напрацювати чіткий план комплектації Збройних сил зразками нової та якісно відремонтованої техніки, а також терміни розбудови професійної армії.

Додатково на нараді розглянули розвиток стратегічних галузей промисловості. Зеленський поставив завдання збільшити частку оборонного замовлення, покращити менеджмент у цій сфері, надати план розвитку космічної галузі.