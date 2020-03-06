Президент України Володимир Зеленський розповів, що йому "важко чути", що його візит в Білий дім до президента США Дональда Трампа тільки готується.

Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.

За словами Зеленського, незважаючи на те, що виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки в самому розпалі, він готовий відправитися в Білий дім на зустріч з американським лідером.

Зеленський зазначив, що стурбований тим, що візит тільки готується, хоча його перша розмова з Трампом сталася більше 10 місяців назад.

“Мені сказали, що він готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч”, — сказав він.

Водночас Зеленський заявив, що впевнений у підтримці з боку США.

“США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас сильнішими”, — додав він.