Про це йшлося в його інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian.
За словами Зеленського, незважаючи на те, що виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки в самому розпалі, він готовий відправитися в Білий дім на зустріч з американським лідером.
Зеленський зазначив, що стурбований тим, що візит тільки готується, хоча його перша розмова з Трампом сталася більше 10 місяців назад.
“Мені сказали, що він готується. Мені важко це чути. Я людина, яка працює в терміни. Наші дипломати обговорюють це з американськими дипломатами. Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч”, — сказав він.
Водночас Зеленський заявив, що впевнений у підтримці з боку США.
“США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас сильнішими”, — додав він.
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Президент України Володимир Зеленський запросив американського лідера Дональда Трампа здійснити візит в Україну. “Але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я запрошую президента Трампа до Києва. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене“, – пожартував глава держави.