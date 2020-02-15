Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Зеленський висловив упевненість, що його візит до США відбудеться. При цьому глава держави хоче, щоб він був змістовним.
“Я впевнений, що це (візит до США, – ред.) відбудеться. Ви просто занадто далеко від нас знаходитеся. Під час останньої зустрічі з Майком Помпео я говорив, що дуже б хотів, щоб мій візит до США був чимось особистим для двох країн, з якимось дуже важливим результатом, з чимось вигідним для обох країн”, – зазначив він.
За словами Зеленського, після “Санта-Барбари” з імпічментом Дональда Трампа, йому б хотілося почати відносини з США “з чистого аркуша”.
“Після всіх цих серій я хочу приїхати, з чистого аркуша почати наші відносини, і щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні і інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м’яч на стороні президента США” , – наголосив він.
“Але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я запрошую президента Трампа до Києва. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене“, – пожартував глава держави.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Опубліковано Офіс Президента України Субота, 15 лютого 2020 р.
- Раніше державний секретар США Майк Помпео запевнив, що не було жодних умов для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
- Після зустрічі з Майком Помпео президент Володимир Зеленський заявив, що його можливий офіційний візит до США має відбутися не просто заради зустрічей і розмов, а принести конкретні результати для нашої країни.