Таку заяву він зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Зеленський висловив упевненість, що його візит до США відбудеться. При цьому глава держави хоче, щоб він був змістовним.

“Я впевнений, що це (візит до США, – ред.) відбудеться. Ви просто занадто далеко від нас знаходитеся. Під час останньої зустрічі з Майком Помпео я говорив, що дуже б хотів, щоб мій візит до США був чимось особистим для двох країн, з якимось дуже важливим результатом, з чимось вигідним для обох країн”, – зазначив він.

За словами Зеленського, після “Санта-Барбари” з імпічментом Дональда Трампа, йому б хотілося почати відносини з США “з чистого аркуша”.

“Після всіх цих серій я хочу приїхати, з чистого аркуша почати наші відносини, і щоб ми домовилися, підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні і інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів і зустрінемося. Тому зараз м’яч на стороні президента США” , – наголосив він.

“Але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я запрошую президента Трампа до Києва. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене“, – пожартував глава держави.