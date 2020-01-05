Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну”, – зазначається у повідомленні.

Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Зазначається, що цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський з сім’єю відбув на відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті – село в Івано-Франківській області.