Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну”, – зазначається у повідомленні.
Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Зазначається, що цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).
Раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський з сім’єю відбув на відпочинок в президентську резиденцію “Синьогора” в Гуті – село в Івано-Франківській області.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.