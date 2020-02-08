Президент України Володимир Зеленський разом та його дружина Олена подарували Папі Римському Франциску святковий різдвяний посуд для куті від українського бренду.

Про це повідомляє видання Vogue.ua.

Набір посуду виготовив бренд Gunia Project. Він декорований янголами та ягнятами, які зустрічаються в побутових і сакральних речах із різних областей України.

Для зустрічі з понтифіком перша леді України обрала образ у чорних тонах, в якому поєднуються речі українських, а також італійських брендів: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy і спідницю Dolce & Gabbana. Завершували ансамбль у чорному кольорі туфлі Jimmy Choo.

Варто зазначити, що під час офіційного візиту до Ватикану Володимир Зеленський разом із дружиною також відвідали місцеві музеї, Сикстинську капелу і собор Святого Петра.