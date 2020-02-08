Про це повідомляє видання Vogue.ua.
Набір посуду виготовив бренд Gunia Project. Він декорований янголами та ягнятами, які зустрічаються в побутових і сакральних речах із різних областей України.
Для зустрічі з понтифіком перша леді України обрала образ у чорних тонах, в якому поєднуються речі українських, а також італійських брендів: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy і спідницю Dolce & Gabbana. Завершували ансамбль у чорному кольорі туфлі Jimmy Choo.
Варто зазначити, що під час офіційного візиту до Ватикану Володимир Зеленський разом із дружиною також відвідали місцеві музеї, Сикстинську капелу і собор Святого Петра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
In Craft we trust Gunia Project Ceramics in style of traditional Christmas pottery presented today to Pope Francis Різдвяний празниковий посуд під кутю з кераміки Gunia Project тепер в колекції Папи Римського Франциска В якості декору використовуються янголи та ягнята, які зустрічаються в побутових та сакральних речах з різних областей України. Херувіми та орнаменти – це рушники Сумської області кінця ХІХ сторіччя, ягнята – буковинська ікона на склі початку ХХ.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Папою Римським Франциском просив його молитися за мир. Він також просив понтифіка про допомогу у звільненні українців, які перебувають в полоні на Донбасі, в Криму та Росії.