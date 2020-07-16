Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про "напади на активістів партії Шарія", але втік від запитання про загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомила журналістка Софія Середа в Facebook.

“Тільки що у КВЦ “Парковий” відбувся пресбрифінг Володимира Зеленського про результати праймеріз по кандидату від “Слуги народу” на посаду мера Києва. Звичайно, журналісти хотіли разом поставити и президенту й інші питання, адже можливість поспілкуватися з ним випадає не так вже й часто. Юлія Мендель (прессекретарка Зеленського, – ред.) дозволила виданню “Страна” повністю поставити запитання про “напад на активістів Шарія”. А ось моє запитання від “Радіо Свобода” про нещодавнє загострення на Донбасі й “ту сторону” в заяві президента вона обірвала. Не захотів відповідати на нього і сам Володимир Зеленський: просто попрямував до виходу, навіть не дослухавши його … “, – повідомила журналістка.

Вона також опублікувала відео, на якому видно, як Зеленський не дослухавши запитання пішов від журналістів.

Так, “Страна” повідомила, що задала питання президенту Володимиру Зеленському про напад на активістів “Партії Шарія”.

Запитання звучало так: “по всій країні вже майже місяць йдуть напади на представників партії Шарія з боку Нацкорпусу. Шарій звинувачує в замовленні цих нападів особисто вас. Ваше ставлення і до самих нападів і до того, що персонально вас у них звинувачують”.

Відповідь Зеленського звелася до того, що він “не займається нападами на будь-які партії й думає, що ЗМІ це бачать”. Також він сказав, що Анатолій Шарій звинуваченнями на його адресу намагається підняти свій рейтинг користуючись з рейтингу президента.

“І взагалі мені не цікаві ці люди”, – підсумував Зеленський.