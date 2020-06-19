Президент України Володимир Зеленський ввів до складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Володимира Горбуліна і вивів з неї очільника свого Офісу Андрія Єрмака.

Відповідний указ № 242 оприлюднено на сайті глави держави.

“Постановляю: призначити членом наглядової ради державного концерну “Укроборонпром” Горбуліна Володимира Павловича – першого віцепрезидента Національної академії наук України (за згодою); припинити повноваження члена наглядової ради ДК “Укроборонпром” Андрія Єрмака”, – йдеться в тексті документа.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Варто відзначити, що нинішній голова Офісу президента Андрій Єрмак був призначений членом наглядової ради “Укроборонпрому” в жовтні 2019 року.

Перестановки прокоментував генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус, зазначивши, що “підсилення наглядової ради “Укроборонпрому” Володимиром Горбуліним особливо важливо під час трансформації концерну та напередодні великої реформи всього оборонно-промислового сектору”.

Володимир Горбулін – український вчений і державний діяч, доктор технічних наук, професор, академік (з 1997) і віцепрезидент (з 2015) Національної академії наук України.

Горбулін обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України в 1996-1999 роках. Він – один з авторів Концепції національної безпеки й оборони України, Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил України.

У 2015 – 2018 рр. Горбулін був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Наглядова рада ДК “Укроборонпром” складається з п’яти членів, три з яких призначаються президентом України, а два – уповноваженим органом управління.