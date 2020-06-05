Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Так, Зеленський указом № 211 звільнив з цієї посади Валерія Євдокимова. Він очолював Службу зовнішньої розвідки з вересня 2019 року.

Указом № 212 президент призначив новим головою СЗР України Валерія Кондратюка.

“Призначити Кондратюка Валерія Віталійовича головою Служби зовнішньої розвідки України”, – йдеться в документі.

Валерій Кондратюк – український кадровий військовий, генерал-лейтенант, офіцер спецслужб.

У 2014-2015 рр. він очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України. У 2015-2016 Кондратюк обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

У 2016-2019 рр. він був заступником голови Адміністрації президента.

Кондратюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і відвагу, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Крім того, він має медаль “За військову службу Україні”.