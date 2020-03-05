Про це повідомили в прес-службі Глави держави.
5 та 6 березня Президент України Володимир Зеленський знаходиться в Полтавській області з робочим візитом. Під час візиту Глава держави провів зустрічі з представниками місцевого бізнесу, щоб обговорити проблеми, з якими вони стикаються.
Керівник “Крюківського вагонобудівного заводу” Володимир Приходько розповів Зеленському про проблему зриву контракту на поставку для “Укрзалізниці” пасажирських вагонів та дизель-потягів. За словами Володимира Приходька, “Укрзалізниця” звинуватила учасників тендера на поставку вагонів в картельній змові, та Антимонопольний комітет протягом півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.
У відповідь на це Зеленський заявив, що в терміновому порядку викликав до Полтавської області міністра інфраструктури України Владислава Криклія, разом з яким має намір відправитися на завод.
“Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати відразу з моделлю вирішення питання”, — сказав президент.
- Раніше повідомлялося, що після відставки Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком міністр інфраструктури Владислав Криклій зберіг свою посаду і продовжить працювати в новому Уряді Прем’єра Дениса Шмигалz. #Букви розповідали, що про нього відомо.