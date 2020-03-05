Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

5 та 6 березня Президент України Володимир Зеленський знаходиться в Полтавській області з робочим візитом. Під час візиту Глава держави провів зустрічі з представниками місцевого бізнесу, щоб обговорити проблеми, з якими вони стикаються.

Керівник “Крюківського вагонобудівного заводу” Володимир Приходько розповів Зеленському про проблему зриву контракту на поставку для “Укрзалізниці” пасажирських вагонів та дизель-потягів. За словами Володимира Приходька, “Укрзалізниця” звинуватила учасників тендера на поставку вагонів в картельній змові, та Антимонопольний комітет протягом півроку розглядає відповідне звернення державної компанії.

У відповідь на це Зеленський заявив, що в терміновому порядку викликав до Полтавської області міністра інфраструктури України Владислава Криклія, разом з яким має намір відправитися на завод.

“Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати відразу з моделлю вирішення питання”, — сказав президент.